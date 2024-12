Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 an der Anschlussstelle zur A81 - Rollerfahrer verletzt (16.12.2024)

Hilzingen, B314 (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Singen am Montagabend verletzt worden. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer bog von Singen kommend an der Anschlussstelle Hilzingen nach links auf die Auffahrt zur A81 ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 21 Jahre alten Rollerfahrer und erfasste diesen. Der junge Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Piaggio Roller entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro, den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

