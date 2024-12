Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter (14.12.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Mann ist im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Während der 78-Jährige an seinem Computer arbeitete öffnete sich plötzlich eine angebliche "Sicherheitswarnung" des Microsoft-Service. Nachdem der Senior daraufhin Kontakt zu der angezeigten Telefonnummer aufnahm, lenkte der Betrüger am anderen Ende der Leitung das Gespräch auf die Bankangelegenheiten des 87-Jährigen. Er macht ihm weiß, dass seine Konten in Gefahr seien und forderte ihn zu deren Absicherung zur mehrfachen Eingabe verschiedener TANs über die Banking-App auf. Am darauffolgenden Tag wies der Betrüger den Mann in einem erneuten Telefonat an, zur Begleichung anfallender Bearbeitungsgebühren Apple Gutscheine im Wert von mehreren tausend Euro zu kaufen und die dazugehörigen Codes zu übermitteln. Nachdem der Unbekannte danach erneut einen größeren Geldbetrag forderte und bei Nichtzahlung eine Löschung der Daten des Seniors androhte, wurde dieser schließlich doch misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen:

Misstrauen Sie bei Warnmeldungen: Pop-up-Fenster mit angeblichen Sicherheitswarnungen und Support-Rufnummern sind häufig gefälscht.

Gewähren Sie Fremden niemals Zugriff auf Ihren PC - geben Sie keine Kontodaten oder TANS preis!

Kontakt zu Unternehmen prüfen: Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Kontaktdaten von Firmen und Institutionen.

Sollten Sie eine ähnliche Mitteilung erhalten oder bereits Opfer einer solchen Masche geworden sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und erstatten Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell