Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Meßkircher Straße - zwei Personen leicht verletzt (16.12.2024)

Stockach (ots)

Am Montagmorgen hat sich auf der Meßkircher Straße ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Eine 20-Jährige fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die B313 in Richtung Hoppetenzell ein. Ein von hinten kommender 34-Jähriger übersah den gerade ausparkenden Wagen und prallte in das rechte Heck. Durch die Wucht der Kollision drehte sich das Auto der 20-Jährigen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen, der Wagen des 34-Jährigen kollidierte anschließend mit der Leitplanke, die dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beide Fahrer verletzten sich infolge des Zusammenstoßes und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

