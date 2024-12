Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Welschingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Betonwerk ein und drehen Wasserhähne auf - Polizei bittet um Hinweise (13./16.12.2024)

Engen, Welschingen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende am Betonwerk im "Steinäcker" verursacht. Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sie sich unbefugt Zutritt und öffneten auf dem Betriebsgelände und in der Recyclinganlage anschließend sämtliche Wasserhähne, die aufgrund Frostgefahr abgedreht waren. Dadurch liefen über das Wochenende Unmengen an Wasser aus.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 94090 entgegen.

