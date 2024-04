POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche randalieren in leerstehendem Bürogebäude

Mannheim (ots) - Ein 11-jähriger Fußgänger missachtete am Mittwoch gegen 10:20 Uhr eine rot zeigende Fußgängerampel und wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer in Folge eines Zusammenpralls leicht verletzt. Der Minderjährige lief ersten Ermittlungen zu Folge trotz Rotlicht zeigender Fußgängerampel über eine Fahrbahn der Augustusanlage in Richtung ...

