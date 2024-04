POL-MA: Mannheim: Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst - Zeugen gesucht - PM Nr. 3

Heidelberg (ots) - Am Montag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft im Tatzeitraum zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Vangerowstraße. Ein 36-jähriger Fahrzeughalter parkte hier seinen blauen VW Golf ordnungsgemäß am Straßenrand ab und bemerkte bei seiner Rückkehr zum Auto, dass beide Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt ...

