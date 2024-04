Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Verletzte bei Unfall

Heidelberg (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen verlor am Sonntag um kurz nach 16 Uhr der 35-jährige Fahrer eines VW auf der Rudolf-Diesel-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil. Jenes wurde durch die Wucht der Kollision auf einen dahinter geparkten Mazda geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich der 35-jährige Fahrer und seine Beifahrerin leicht. Die Frau kam vorsorglich zur Begutachtung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf knapp 25.000 Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte leitete nun die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Schadensursache ein.

