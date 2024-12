Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Welschingen, Lkr. Konstanz) Adventskranz gerät in Brand - rund 15.000 Euro Schaden (16.12.2024)

Engen, Welschingen (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Sonnenweg ist am Montag ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Gegen Mittag stellte ein Anwohner fest, dass im Wintergarten seiner Nachbarn ein auf einem Tisch stehender Adventskranz brannte und verständigte die Feuerwehr. Die mit rund 30 Helfern ausgerückte Engener Wehr musste die Glastür des Anbaus einschlagen um das Feuer zu löschen. Die beiden 80 und 77 Jahre alten Bewohner befanden sich bei Ausbruch des Brandes nicht im Haus. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei - gerade auch jetzt in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit - nochmals eindringlich darauf hin, Kerzen und offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt zu lassen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell