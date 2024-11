Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (22. November, gegen 1:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Lilienthalstraße eingebrochen. Die beiden Männer rissen die 99-jährige Bewohnerin aus ihrem Schlaf, als sie plötzlich vor ihrem Bett standen. Das Duo forderte die Seniorin auf, sich ruhig zu verhalten, dann durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und Geld. Bevor die Einbrecher flüchteten zerschnitten sie das Telefonkabel und entwendeten die Haustelefone. Als eine Nachbarin die Hilferufe der 99-Jährigen hörte, konnte schließlich die Polizei alarmiert werden. Was gestohlen wurde, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf den polizeilichen Opferschutz wurden der Rentnerin an die Hand gegeben.

Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nähere Angaben zu den Unbekannten machen können: Die Seniorin kann die Einbrecher nur vage beschrieben: Sie sollen groß und kräftig gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell