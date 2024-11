Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Derzeit unbewohnte Brandwohnungen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (21. November, 10:50 Uhr) wurde die Duisburger Polizei zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße gerufen. Das Haus ist aktuell größtenteils unbewohnt, da es dort bereits am 15. November zu einem Brand gekommen war.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5911453

Eine Mieterin hatte dort festgestellt, dass fast alle Wohnungstüren - inklusive ihrer eigenen - auf-gebrochen worden waren. Am vorherigen Tag sei noch alles in Ordnung gewesen. Aus ihrer Wohnung seien technische Geräte und Schmuck entwendet worden.

Nach Überprüfung der anderen Wohnungen stellten die Beamten vor Ort fest, dass dort ebenfalls Wertgegenstände entwendet worden sind. Die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Einbrechern dauern an.

Zeuginnen oder Zeugen, die die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder etwas ungewöhnliches bemerkt haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

