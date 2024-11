Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (15. November, 22:35 Uhr) rückten die Duisburger Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz in der Sedanstraße aus. Dort brannte eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Insgesamt mussten aus dem Wohnhaus 38 Personen gerettet werden, die zunächst in einen Bus gebracht und durch das Ordnungsamt der Stadt Duisburg versorgt worden sind. Zwei Erwachsene und drei Kinder mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Schwerverletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 11 hat bei seinen Ermittlungen die Brandursache festgestellt. Es war ein technischer Defekt, der auf einen Handyakku zurückzuführen ist.

Die Polizei Duisburg rät: Laden Sie keine technischen Geräte ohne Aufsicht. Dabei können sich in kürzester Zeit schwere Brände entwickeln. Solche Fälle sind eine häufige Brandursache und werden oft unterschätzt. Ob nun bei einem Handy, einem Laptop oder einem E-Scooter - behalten Sie die Ladevorgänge im Auge und lösen Sie die Geräte von Kabeln und Ladestationen ab, wenn sie vollständig geladen sind.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell