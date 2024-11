POL-DU: Laar: Hund misshandelt - Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen

Duisburg (ots) - Wie wir bereits berichteten, wurde am 12. November eine 9-Jährige an ihrer Grundschule auf der Sternstraße verletzt. Unsere bisherigen Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5908087 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5909027 Der bereits polizeilich in ...

mehr