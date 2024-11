POL-DU: Aldenrade: Beim Einparken - Auto kollidiert mit Straßenbahn

Duisburg (ots) - "Guten Tag, Sie haben einen Wasserrohrbruch verursacht. Auch die Nachbarschaft ist betroffen, ich muss dringend Ihre Leitungen überprüfen!" - So in etwa begann am Donnerstagmittag (14. November, gegen 13 Uhr) die Lügengeschichte eines falschen Wasserwerkers, der in einem Wohngebiet in Wedau sein Unwesen trieb. Der Mann klingelte an der Wohnungstüre eines 81-Jährigen nahe des Kreisverkehrs ...

mehr