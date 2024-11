Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 80-Jähriger in Wohnung ausgeraubt - Verdächtiger in U-Haft

Duisburg (ots)

Nach einem Raubüberfall in einer Wohnung vom 4. Oktober auf der Straße Immendal, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 24-Jährige soll an dem Freitag gegen 9 Uhr einen 80-Jährigen vor dessen Wohnungstüre abgefangen und nach einem Glas Wasser gefragt haben. Der Senior ließ den Mann daraufhin in seine Wohnung, wo ihn der mutmaßliche Räuber körperlich attackiert haben soll. Mit der Jacke des Seniors als Beute, samt Auto- und Wohnungsschlüssel sowie Mobiltelefon, habe der 24-Jährige die Flucht ergriffen. Der verletzte Rentner kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach umfangreichen Ermittlungen kamen die Beamtinnen und Beamten vom Kriminalkommissariat 13 dem 24 Jahre alten Mann auf die Schliche, der auf die Personenbeschreibung passte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Einsatzkräfte am Mittwoch (13. November) seine Wohnung auf der Mußfeldstraße und stellten mehrere Mobiltelefone, eine leere Geldbörse, einen Schlüsselbund, einen Mercedes-Schlüssel, eine Gaspistole und Pfefferspray sicher. Noch am selben Tag wurde der 24-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des schweren Raubs einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell