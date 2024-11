Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Verkehrsunfallflucht - Motorradfahrer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (12. November, 5:20 Uhr) verletzte sich in Höhe des Kreuzungsbereiches auf der Moerser Straße Ecke Schauenstraße ein Motorradfahrer bei einer Verkehrsunfallflucht schwer.

Was geschehen ist: Der 42-jährige Zweiradfahrer und ein bislang unbekannter Autofahrer fuhren nebeneinander auf der Moerser Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Als der PKW-Fahrer in Höhe der Kreuzung die Spur wechseln wollte, übersah er den Motorradfahrer, der versuchte auszuweichen, ins Schleudern geriet, die Kontrolle verlor und stürzte. Der Unfallverursacher ergriff sofort die Flucht.

Aufmerksame Zeugen leisteten Erste-Hilfe. Darunter sogar eine Ärztin, die sich auf dem Weg zur Arbeit befand. Der schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war im Einsatz.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zu dem flüchtenden hellen PKW machen kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell