Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Trickbetrüger erbeuten Gold - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Mit Anrufen von gleich acht verschiedenen Telefonnummern haben Trickbetrüger am Mittwoch (13. November) einen 83-Jährigen unter Druck gesetzt und Gold erbeutet.

Der Senior berichtete der Polizei, dass sich die Anrufer als Sparkassenmitarbeiter, Staatsanwälte und Polizeibeamte ausgegeben haben. Ihre Lügengeschichte: Angeblich würden Schließfach-Aufbrecher ihr Unwesen treiben. Auch das Bankfach des Duisburgers sei betroffen und solle geknackt werden. Er müsse daher so schnell wie möglich das Fach ausräumen.

Und so machte sich der 83-Jährige auf dem Weg zu seiner Bank und brachte die Wertsachen in seine Wohnung an der Wacholderstraße. Dort nahm ein falscher Polizeibeamte gegen 11:30 Uhr das Gold entgegen und erklärte dem Senior, dass er die Sachen fotografisch in seinem Auto dokumentiere müsse. Er verschwand - und kam nie wieder.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Gold-Abholer machen können: Er wird auf 50 Jahre und 1,65 bis 1,70 Meter Größe geschätzt und hat kurze, dunkelblonde Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Gold, Geld oder Schmuck niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Dann legen Sie auf und wählen die Notrufnummer 110.

