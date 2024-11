Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Grundschülerin verletzt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Weil eine Grundschülerin am Dienstagmittag (12. November, 13 Uhr) an ihrer Schule auf der Sternstraße von einem bisher Unbekannten verletzt wurde, ermittelt nun die Kripo. Was genau geschehen ist und wieso es zu dieser Straftat gekommen ist, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Der mutmaßliche Tatverdächtige soll 14 bis 17 Jahre alt sein, soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine schwarze Jacke getragen haben und schwarze Haare haben. Die schwarze Jacke soll eine Kapuze haben. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte umgehend bei dem Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800.

Der polizeiliche Opferschutz ist Ansprechpartner für Kriminalitätsopfer und / oder deren Angehörige nach bereits angezeigten herausragenden Straftaten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den polizeilichen Opferschutz des Polizeipräsidiums Duisburg unter der Rufnummer 0203 280 4254 oder informieren Sie sich auf deren Internetseite: https://duisburg.polizei.nrw/polizeilicher-opferschutz

