Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg-Nord/Oberhausen/Düsseldorf: Polizeihund Goethe stellt flüchtigen Autofahrer

Duisburg

Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag (8. November, gegen 16:25 Uhr) vor der Polizei geflüchtet. Doch er hatte die Rechnung ohne Diensthund Goethe gemacht, der den Mann in einem Waldstück an der Buschhausener Straße in Oberhausen stellte.

Was zuvor geschah: Ein 24-Jähriger alarmierte die Duisburger Polizei, weil er auf der A59 (Höhe Autobahnkreuz Duisburg Nord) von dem 38-jährigen Opel-Fahrer genötigt sowie mit einem Gegenstand während der Fahrt beworfen worden sein soll. An der Ausfahrt der A42 in Oberhausen Buschhausen stieg der Mann aus seinem Auto aus und flüchtete fußläufig in ein Waldgebiet. Die Beamten und der 2 Jahre alte Deutsche Schäferhund von der Duisburger Diensthundstaffel nahmen die Verfolgung auf. Goethe hatte schnell den richtigen Riecher und stellte den Flüchtigen in einem dichten Gebüsch.

Weil der Verdacht bestand, dass sich der 38-Jährige mit albanischer Staatsangehörigkeit illegal im Schengen-Raum aufhält, brachten ihn die Einsatzkräfte ins Gewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, weil ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin anschlug. Sein Wagen wurde sichergestellt.

Da sich der Fall auf der Autobahn ereignete, hat die Polizei Düsseldorf (zuständig für die Autobahnpolizei) die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell