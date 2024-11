Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl/Fahrn: Raubüberfälle auf Tankstellen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden zwei Tankstellen im Duisburger Norden überfallen. Die Fälle im Detail:

Am Freitag (8. November, 20 Uhr) betrat ein Unbekannter eine Tankstelle auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Der mit einem Mundschutz maskierte Mann bedrohte eine Kassiererin (54) mit einer Pistole und forderte Bargeld. Samt Beute flüchtete der Unbekannte im Anschluss in Richtung der Albert-Einstein-Straße. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, circa 1,70 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er trug ein beige kariertes Hemd, eine helle Jeans und schwarze Handschuhe.

In einem weiteren Fall betrat am Samstag (9. November) ein Mann gegen 22:35 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Friedrich-Ebert-Straße. Auch in diesem Fall bedrohte der Unbekannte einen Kassierer (20) mit einer Pistole in der Hand und forderte Geld. Mitsamt der Beute flüchtete der Mann zu Fuß in ein Wohngebiet. Der Tatverdächtige trug einen Mundschutz, eine schwarze Jacke, schwarze Jeans und schwarze Handschuhe. Laut Zeugenangaben soll der Mann circa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten besteht. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg.

