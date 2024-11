Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Schockanruf - Betrüger erbeuten Erspartes

Duisburg (ots)

Trickbetrüger haben am Montag (11. November) per Schockanruf eine Seniorin aus Rheinhausen um eine große Summe Bargeld und Schmuck gebracht. Die 80-Jährige schilderte der Polizei, dass ihr Festnetztelefon gegen 11:15 Uhr klingelte. Am anderen Ende der Leitung: ein vermeintlicher Staatsanwalt. Er gaukelte der Duisburgerin vor, dass eine Freundin der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Der Betrüger reichte dann das Telefon an die "Freundin" weiter, die bitterlich in den Hörer schluchzte. Schließlich forderte der falsche Staatsanwalt eine Kaution im fünfstelligen Bereich und vereinbarte einen Termin zur Übergabe.

Die 80-Jährige packte ihr Erspartes und Schmuck zusammen und machte sich auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt am Finanzamt Duisburg-West auf der Friedrich-Ebert-Straße. Vor dem Gebäude kam ihr ein gepflegter, jüngerer Mann entgegen und nahm die Tüte mit den Wertgegenständen an sich. Kurze Zeit später meldete sich die Seniorin bei ihrer Freundin und der Betrug flog auf.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Geldabholer gesehen und kann nähere Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Werden Sie immer sofort bei allen Anrufen misstrauisch, bei denen nach Ihrem Geld oder Ihren Wertsachen gefragt wird. Beenden Sie das Telefonat, um nicht von Betrügern in lange Gespräche verwickelt zu werden. Echte Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter werden Sie nicht zu Ihren Vermögensverhältnissen befragen und schon gar nicht Ihr Geld durch einen Boten abholen lassen.

Außerdem: Bekannt sind Kautionen häufig als gängige Praxis bei Strafverfahren in den USA. Sowohl der Begriff Kaution, als auch die tatsächliche Anwendung sind im deutschen Strafrecht eher unüblich.

Mehr Informationen zum Thema Schockanruf und anderen Betrugsmaschen gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/senioren

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell