Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Weil es bereits am 29. Oktober gegen 14:15 Uhr auf der Wanheimer Straße, Ecke Siechenhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen ist und der Verursacher die Flucht ergriff, ermittelt das Verkehrskommissariat.

Was geschehen sein soll: Ein 34-Jähriger soll mit seinem E-Bike über den Radweg der Wanheimer Straße in Richtung Stadtmitte gefahren sein. In Höhe der Siechenhausstraße habe ein von rechts kommender Wagen den Zweiradfahrer berührt. Er habe daraufhin die Kontrolle verloren, fuhr gegen eine Straßenlaterne, fiel zu Boden und habe sich hierbei leicht verletzt. Der bisher unbekannte PKW-Fahrer ergriff die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen bzw. Hinweise auf den flüchtigen weißen Wagen geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell