POL-DU: Wedau: Falscher Wasserwerker unterwegs

"Guten Tag, Sie haben einen Wasserrohrbruch verursacht. Auch die Nachbarschaft ist betroffen, ich muss dringend Ihre Leitungen überprüfen!" - So in etwa begann am Donnerstagmittag (14. November, gegen 13 Uhr) die Lügengeschichte eines falschen Wasserwerkers, der in einem Wohngebiet in Wedau sein Unwesen trieb.

Der Mann klingelte an der Wohnungstüre eines 81-Jährigen nahe des Kreisverkehrs Kalkweg/Wedauer Straße und gaukelte ihm vor, seine Rohre kontrollieren zu müssen. Nachdem der Unbekannte im Badezimmer verschwand, ging er ins Schlafzimmer und macht sich an einer Schmuckschatulle zu schaffen. Der 81-Jährige bemerkte dann, dass er einen Betrüger in seine Wohnung gelassen hatte. Als er den "Wasserwerker" davon abhalten wollte, die Schatulle zu öffnen, wehrte sich der Betrüger und stieß den Senior zu Boden. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute.

Kurz zuvor soll der Mann bei Nachbarn geschellt und dieselbe Lügengeschichte erzählt haben. Das Ehepaar wurde aber stutzig, als der Betrüger verlangte, die Badezimmertüre zu schließen. Der 93-Jährige schmiss den Unbekannten raus.

In beiden Fällen ist die Personenbeschreibung identisch: Der falsche Wasserwerker war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Kappe, dunkler Oberbekleidung und eine schwarz/blauen Latzhose gekleidet. Einer der Senioren berichtete außerdem, dass der Mann schwarze Handschuhe trug. Wer hat den Unbekannten gesehen und kann weitere Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Tipps, wie Sie sich vor falschen Wasserwerkern schützen können, finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/falschewasserwerker#:~:text=Eine%20besonders%20hinterh%C3%A4ltige%20Masche%20sind,die%20Gutgl%C3%A4ubigkeit%20%C3%A4lterer%20Menschen%20auszunutzen.

Alles zum Thema Sicherheit für Senioren gibt es unter folgendem Link: https://duisburg.polizei.nrw/sicherheit-fuer-senioren

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell