Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallbeteiligte gesucht

Hildburghausen (ots)

Bereits am 28.10.2024 gegen 09:30 Uhr überfuhr ein 81-jähriger Autofahrer eine rote Ampel in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Da sich die Unfallbeteiligten vor Ort einigen konnten, wurde die Polizei zunächst nicht verständigt. Ein Ersthelfer brachte den Senior verletzt ins Krankenhaus. Die Frau fuhr weiter und wird hiermit gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden, da ihre Daten weder dem 81-Jährigen noch der Polizei vorliegen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0279284/2024.

