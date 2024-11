Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel und Material entwendet

Motzlar (ots)

Auf einem Parkplatz an der B278 zwischen Günthers und Motzlar machten sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Dienstagmorgen mit Gewalt an einem dort abgestellten Lkw samt Anhängern einer Straßensicherungsfirma zu schaffen. Durch gewaltsames Öffnen des Tankdeckels zapften sie etwa 250 Liter Diesel aus der Zugmaschine ab. Weiterhin entwendeten die Täter zwei Fahrzeugbatterien. Aus den Aufbewahrungsboxen der Auflieger nahmen sie sechs große Spannketten, zwei 20 Liter Dieselkanister, drei schwarze Plastikeimer sowie mehrere Dosen an Markierungs-, Zink- und Fettspray an sich und verschwanden anschließend unbemerkt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, der Sachschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem/den Täter(n) oder dem Verbleib des Beutegutes geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0292423/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell