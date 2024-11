LPI-SHL: Unfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Meiningen (ots) - In der Zeit von Montagabend, 21:00 Uhr, bis Dienstagmittag entwendeten bislang unbekannte Täter vier Sommerreifen samt Felgen von einem Anhänger. Dieser stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen und war mit einer Plane abgedeckt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 400 Euro. Einen Sachschaden am Anhänger oder der Plane verursachten die Täter nicht. Die ...

