FW-EN: Tödlicher Verkehrsunfall auf Prioreier Straße

Datum: 13.06.2024/ Uhrzeit: 15:25 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 35 Minuten/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ NEF/ Polizei/ RTH/ Notfallseelsorge/ PSU/ Bericht (lb): Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, um 15:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Prioreier Straße alarmiert. Zwei Motorradfahrer waren in Richtung Hagen unterwegs. Einer von ihnen verlor in einer Rechtskurve dir Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender PKW konnte nicht mehr reagieren und überrollte den gestürzten Motorradfahrer. Die sofort durchgeführten Reanimationsversuche durch Ersthelfer und nach Eintreffen durch den Rettungsdienst blieben erfolglos. Der Motorradfahrer verstarb an seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Reanimation. Die Landung eines Rettungshubschraubers musste abgesichert und die betroffenen Personen, sowie die Ersthelfer betreut werden. Alle Betroffenen und die Ersthelfer wurden schließlich in der Feuer- und Rettungswache durch Notfallseelsorger betreut. Für die eingesetzten Feuerwehrkräfte wurde das PSU-Team aus Ennepetal angefordert, um eine Nachbesprechung des Einsatzes durchzuführen und das erlebte zu besprechen. Die Einsatzstelle wurde schließlich an die Polizei übergeben. Die Prioreier Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Für die Feuerwehr endete der Einsatz, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, gegen 17:00 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell