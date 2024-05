POL-PPTR: Sondereinsatz der Polizei im Zusammenhang mit einer rechtsextremistischen Musikveranstaltung

Bleialf (ots) - In den frühen Morgenstunden, gegen 5:20 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Bleialf. Erste Ermittlungen ergaben, dass zwei oder drei Tatverdächtige an der Tat beteiligt waren und anschließend mit einem dunklen BMW mit BIT-Kennzeichen von der Örtlichkeit flüchteten. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein Modell der 1er-Reihe ...

mehr