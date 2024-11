Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Nach Zusammenstoß mit Auto - Polizei sucht Radfahrer

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Samstagmittag (16. November, 13:40 Uhr) in einem Kreuzungsbereich mit einem Auto kollidiert. Der 32-Jährige hinterm Steuern berichtete der Polizei, dass er vom Willy-Brandt-Ring kommend nach rechts in die Kaiser-Wilhelm-Straße abbiegen wollte. Hierbei stieß er mit dem Radfahrer zusammen, der laut Aussagen des Mannes im Pkw über Rot die Fahrbahn überquert haben soll. Der Unbekannte prallte gegen die Windschutzscheibe des Mercedes und stürzte zu Boden. Als der 32-Jährige den Notruf wählte, habe der humpelnde Radfahrer gesagt, dass er seine Personaldokumente an seiner Wohnanschrift holen wolle - er kam aber nicht zurück. Sein weißes Mountainbike ließ er an der Unfallörtlichkeit zurück. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad sicher. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrradfahrer oder Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfallhergang oder dem unbekannten Mann machen können: Er wird auf 30 bis 40 Jahre und 1,70 bis 1,75 Meter Größe geschätzt. Der Radfahrer hat blonde, kurze Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine blaue, dünne Übergangsjacke, eine graue Stoffhose und einen grauen Schal. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell