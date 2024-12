Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

Altenheim (ots)

Am Montagnachmittag (02.12.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht wurde. Eine Bekannte des 38-Jährigen konnte die geforderte Geldstrafe für ihn bezahlen, so dass der Mann einer 30-tägigen Haftstrafe entging.

