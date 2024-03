LPI-G: Kleingärten aufgebrochen

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 14.03.2024 eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte in der Nacht, gegen 01:10 Uhr in der Leipziger Straße einen unangeleinten Hund auf der Fahrbahn angefahren und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Polizeibeamte fanden den verletzten Hund in einer Hecke unweit der Straße. Auch der stark alkoholisierte Hundehalter konnte vor Ort angetroffen werden. Ein ...

mehr