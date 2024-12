Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschen Dokumenten unterwegs

Neuried/Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Abend am Grenzübergang in Altenheim einen Fernreisebus aus Frankreich. Hierbei wies sich ein Insasse mit einem marokkanischen Reisepass sowie einem rumänischen Aufenthaltstitel aus. Bei dem Aufenthaltstitel handelte es sich um eine Fälschung und im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung wurde zusätzlich in falscher italienischer Ausweis aufgefunden. Dem marokkanischen Staatsangehörigen wurde daraufhin die Einreise verweigert. Der 25-Jährige wurde heute Morgen in sein Heimatland zurückgewiesen und erhält darüber hinaus ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

