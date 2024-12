Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchter Straftäter in Auslieferungshaft

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 29. November an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen ungarischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 28-Jährige wurde wegen Straftaten gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung von seinem Heimatland per internationalem Haftbefehl gesucht. Nach richterlicher Vorführung wurde er gestern ins Gefängnis gebracht, wo er nun im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf seine Auslieferung nach Ungarn wartet.

