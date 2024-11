Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger wurde am Montagabend (25.11.) am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von Bundespolizisten kontrolliert. Der 52-Jährige befand sich auf einem Flug aus Málaga. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er hatte sich in der Vergangenheit wegen Fahrens trotz Fahrverbots und Insolvenzverschleppung strafbar gemacht. Insgesamt erwartet ihn eine Haftstrafe von 9 Monaten. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

