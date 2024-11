Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt mehrere Festnahmen

Kehl (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte insgesamt vier Haftbefehle.

Am Samstag (23.11.) wurden zwei Haftbefehle an der Tramhaltestelle in Kehl vollstreckt. Zunächst wurde ein kosovarischer Staatsangehöriger festgenommen. Durch Zahlung der Geldstrafe konnte eine Haftstrafe von 59 Tagen abgewendet werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen des Versuchs, ohne gültige Grenzübertrittspapiere nach Deutschland einzureisen. Kurze Zeit später wurde ein russischer Staatsangehöriger lagebildabhängig kontrolliert. Dieser wies sich mit einem gültigen russischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Durch Zahlung der Geldstrafe konnte er eine 40-tägige Haftstrafe abwenden.

Am Sonntagabend (24.11.) wurde eine peruanische Staatsangehörige als Fahrgast in einem Fernbus von der Bundespolizei kontrolliert. Gegen die 24-Jährige lag ein offener Haftbefehl wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet vor. Eine Haftstrafe von 30 Tagen konnte sie durch Zahlung der Geldstrafe abwenden. Zudem verfügte sie nach wie vor über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente, da sie den Bezugszeitraum erneut überschritten hatte. Sie erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise. Die Einreise wurde der Frau verweigert.

Am Montagmorgen (25.11.) wurde im Stadtgebiet Kehl ein türkischer Staatsangehöriger als Mitfahrer in einem Fahrzeug lagebildabhängig kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den 52-Jährigen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Durch Zahlung der Geldstrafe konnte eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen abgewendet werden.

