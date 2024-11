Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach versuchter unerlaubter Einreise Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Am 22. November wurde im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Kehler Europabrücke ein algerischer Staatsangehöriger bei der Einreise aus Frankreich angetroffen. Als er kontrolliert werden sollte versuchte er zu flüchten, was aber unterbunden werden konnte. Der 39-Jährige konnte keinerlei Ausweisdokumente vorweisen und Recherchen ergaben, dass er aktuell ein Einreiseverbot für Deutschland besitzt.

Bei der Verbringung zur Dienststelle verhielt er sich unkooperativ und leistete Widerstand.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde dem 39-Jährigen die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Zusätzlich erhält er Anzeigen wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen einer Wiedereinreisesperre.

