BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

Baden-Baden (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend bei einer Kontrolle am Bahnhof in Baden-Baden einen 25-Jährigen festgenommen. Gegen den georgischen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen Diebstahl mit Waffen und wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun für insgesamt 165 Tage ins Gefängnis. Rückfragen bitte an: ...

