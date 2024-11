BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter festgenommen

Altenheim/Baden-Baden/Kehl/Rheinmünster (ots) - Am Montag den 18.11.24 vollstreckten Beamte der Bundespolizei insgesamt fünf Haftbefehle. Ein 45-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger wurde am Grenzübergang Altenheim von Bundespolizisten kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlte, konnte er eine Haftstrafe von 70 Tagen abwenden. Am ...

