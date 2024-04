Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Mülltonnenbränden gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

In Neuhaus am Rennweg kam es am Dienstagabend zu zwei Brandfällen, sodass nun polizeiliche Ermittlungen geführt werden. In der Sebastian-Kneipp-Straße entfachte ein bislang Unbekannter an einer abgestellten Papiertonne Feuer, sodass die Feuerwehr zum Einsatz kam. An der Tonne entstand Sachschaden. In diesem Fall werden insbesondere zwei Zeugen gesucht (ein Anwohner sowie ein junger Mann, welcher aus dem Jugendclub kam), die den ersten Löschangriff gegen 18 Uhr vornahmen.

Weiterhin brannte gegen 21 Uhr eine Mülltonne im Bereich der Semmelweisstraße. Auch hier setzte ein Unbekannter die Hausmülltonne in Brand. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Haus über und beschädigte die Gebäudesubstanz, sodass insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

In beiden Fällen wird aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt- glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Zeugenhinweise werden telefonisch unter Nennung der Vorgangsnummer 0091005 (Sebastian-Kneipp-Straße) bzw. 0091085 (Semmelweisstraße) durch die Sonneberger Polizei entgegengenommen.

