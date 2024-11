Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Freiheitsstrafe

Kehl (ots)

Ein 41-jähriger Mann wurde in einem grenzüberschreitenden Regionalzug im Bahnhof Kehl kontrolliert. Er konnte sich nicht ausweisen und bei der Überprüfung seiner mündlich angegebenen Personalien wurde festgestellt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Es handelte sich um eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten und 2 Wochen, so dass eine Abwendung durch Zahlung einer Geldstrafe nicht möglich war. Er wurde durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

