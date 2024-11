Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 17-Jähriger mit Untersuchungshaftbefehl festgestellt

Kehl (ots)

Am Donnerstag (28.11.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger als Reisender in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 17-Jährige mit einem Untersuchungshaftbefehl aufgrund Diebstahls gesucht wurde. Er wurde beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der 17-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet dort auf seine Hauptverhandlung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell