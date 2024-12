Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vorfall im Bahnhof Rastatt

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Rastatt (ots)

Gestern Abend gegen 22:40 Uhr soll es im Bahnhof Rastatt zu einem Vorfall zwischen einem Jugendlichen und zwei bislang unbekannten Personen gekommen sein. Die zwei bislang Unbekannten sollen den 16-Jährigen zunächst provoziert und als dieser in eine S-Bahn einstieg, attackiert und bedroht haben. Möglicherweise soll hierbei auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Der 16-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in Begleitung eines Erziehungsberechtigtem im Krankenhaus untersucht. Die beiden Unbekannten sollen in die S 8 eingestiegen und in Richtung Gaggenau gefahren sein. Da der Notruf erst verspätet abgesetzt wurde, konnten keine Beteiligten mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang auch Videoaufzeichnungen aus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell