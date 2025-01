Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach illegaler Müllablagerung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mehr als 20 blaue Müllsäcke entsorgten noch unbekannte Täter zwischen Mittwoch (01.01.2025) und Freitag (03.01.2025) am Rande der Landesstraße 1187 bei Leonberg. Die mutmaßlich mit Dämmwolle befüllten Säcke lagen an einer Böschung gegenüber der Bushaltestelle "Schumisberg". Das Polizeirevier Leonberg ermittelt nun wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und sucht Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail an loenberg.prev@polizei.bwl.de.

