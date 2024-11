POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Traben-Trarbach (ots) - In der Aacher Straße, wurden in den dortigen öffentlichen Toilettenräumen, im Zeitraum vom 11.11.24, 17.30 Uhr - 12.11.24, 15.30 Uhr, mehrere Gegenstände mutwillig beschädigt. Zudem wurde die Wand mit einem schwarzen Stift beschmiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Traben-Trarbach Telefon: 06541/6270 ...

mehr