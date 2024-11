POL-PDWIL: Durchsuchungen zur Bekämpfung der Kinderpornographie

Bitburg-Stahl (ots) - Am Mittwoch, den 13.11.2024 kam es gegen 09:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Bitburg-Stahl in der Straße Im Nimstal. Dabei soll ein bislang unbekannter, vermutlich roter Pkw Audi gegen eine Straßenlaterne gefahren sein, wodurch diese beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In Folge des ...

mehr