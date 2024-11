Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

beschädigte Straßenlaterne

Pronsfeld (ots)

Am Mittwoch, den 06.11.2024 ist es gegen 15:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Pronsfeld Höhe Kreuzung Hauptstraße/Habscheiderstraße und der Bahnhofstraße gekommen. Dabei soll ein LKW beim Wenden gegen die vor Ort befindliche Straßenlaterne gefahren sein, wodurch diese in Schräglage geriet. Anschließend soll der LKW-Fahrer umgehende die Unfallörtlichkeit verlassen haben.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell