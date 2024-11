Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf der A 60

Feuerscheid (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024 ist es gegen 07:35 Uhr auf der A60, aus Belgien kommend in Fahrtrichtung Bitburg etwa zwei Kilometer vor der Abfahrt Waxweiler, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW gekommen. Der Fahrzeugführer des PKW beabsichtigte, zwei vor ihm befindliche LKW zu überholen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer des an zweiter Stelle fahrenden LKW den auf der Überholspur annähernden PKW und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Folglich kam es zur Kollision des linken Hecks des LKW-Aufliegers und der rechten Front des PKW, wobei der PKW ins Schleudern geriet. Anschließend entfernte sich der Beteiligte LKW unvermindert vom Unfallort. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, am PKW entstand Sachschaden.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebetensich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

