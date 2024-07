Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

In Ettlingen sprühten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, den 07. Juni bis Samstag, den 29. Juni 2024 mehrere Graffitis an unterschiedlichen Orten im Stadtbereich.

Die bislang unbekannten Täter brachten einen jeweils gleichlautenden Schriftzug in verschiedenen Farben an unterschiedlichen Objekten in der Stadt an. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind ein Privatanwesen sowie ein Tagungszentrum in der Pforzheimer Straße, außerdem ein Parkhaus im Bereich des Albgaubades und ein Gebäude in der Marktpassage von den Farbschmierereien betroffen.

Mutmaßlich handelt es sich bei allen Taten um dieselben Täter.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

