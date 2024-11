Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht Prälat-Benz-Straße

Bitburg (ots)

Am Montag, den 11.11.2024, zwischen 10:30 Uhr und 16:05 Uhr kam es in der Prälat-Benz-Straße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich vorbeifahrender oder ausparkender Pkw stieß dort mit einem geparkten Pkw, einem schwarzen Opel Insignia, zusammen. Im Anschluss entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

