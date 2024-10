POL-HAM: Einbruch in Wohnhaus am Papenloh

Hamm-Pelkum (ots) - Bei einem Sturz mit dem Fahrrad hat sich eine 57-jährige am Samstag, 19. Oktober, leicht verletzt. Die Hammerin befuhr die Wielandstraße in nördliche Richtung und rutschte gegen 10.25 Uhr unweit der Bahngleise auf dem vom Regen nassen Untergrund aus. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (jes) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei ...

