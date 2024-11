POL-PDWIL: Täterfestnahme nach Call-Center-Betrug dank aufmerksamer Zeugen

Hetzerath (ots) - Am Samstag, 09.11.2024, kam es gegen 18:15Uhr auf dem Parkplatz des Norma in der Buhnertstraße in Hetzerath zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellter PKW von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dieses Fahrzeug flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es ...

